ÅìÂç¼«Ëý¡©¡Ú¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡ÛÁ¤ÅºÍ×°ì»á¡¡£Ô£Ö¤ÇÁíºÛ¸õÊä£³¿Í¡ÖÅìÂç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¹¤±¤É¡×ÂçÏ¢È¯¡¡¡ÖÅÊ¤ß¼»¤ß¡×¡Ö±ì¤¿¤¬¤ì¤ë¡×¢ªÅìÂçÁíÍý·ã¸º¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Î¿å½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÇ½ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¡×
¡¡¸µ¸üÏ«Áê¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î½ªÈ×¾ðÀª¤Ê¤É¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë£µ¿Í¤Î¿ÍÊªÁü¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯±éÀâ¤Ø¤¿¤¯¤½¤Ç¥Ú¥³¥Ú¥³Æ¬²¼¤²¤ë¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È¡×¤ÈÀâ¶µ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÍ¥½¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¡£¤³¤ì¤À¤±ÂçÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓË§Àµ»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»²±¡µÄ°÷»þÂå¤«¤é¤ÎÃç´Ö¤À¤È¤·¡ÖÈà¤âÅìÂç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¤Ç¡¢Â¨ÀïÎÏ¡£Í¥½¨¤¹¤®¤ë¤«¤éÅÊ¤ß¼»¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÂëÇ·»á¤â¡Ö³¨¤Ë¤«¤¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢ÅìÂç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÃæÌî¿®»Ò»á¤¬¡Öº£²ó¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¸õÊä£³¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£³¿Í¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¡Ê²¼ÇÏÉ¾¤Ç¡Ë£³°Ì£´°Ì£µ°Ì¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Á¤Åº»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Î¿å½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÇ½ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ»þÂå¤Ë¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Î½Ð¿ÈÂç³Ø¤ÏÅìµþÂç¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Ï·ã¸º¡£µÜß·´î°ì»á¡¢È·»³Í³µªÉ×»á¤Î£²¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£