「竜王戦」始まる　藤井七冠が五連覇なれば「永世竜王」獲得…一方、「王座戦」はタイトル失うピンチに

3日は将棋の話題です。

タイトル戦が続く藤井聡太七冠（23）ですが、いま“試練の時”を迎えています。

将棋界の最高峰タイトル「竜王戦」。

藤井七冠は現在「竜王」のタイトルを4連覇中で、2025年も防衛に成功すると「永世竜王」の称号を獲得します。

この「永世竜王」をこれまでに達成したのは2人だけで、3人目の快挙達成を目指します。

藤井聡太七冠：

2日間しっかりと集中して、皆さまに楽しんでいただけるような熱戦が指せるように精いっぱい頑張りたいと思います。

3日午前9時、佐々木勇気八段との「竜王戦」第1局が始まりました。

藤井七冠はいつも通り、お茶を一口含んでから最初の一手を指しました。

かつては将棋界の8つすべてのタイトルを持っていた藤井七冠。

現在は3日に行われている「竜王」のほか、「名人」「王位」「王座」「棋王」「王将」「棋聖」と7つのタイトルを保持しています。

しかし、このうちの「王座戦」でいま試練の時を迎えています。

9月30日に行われた「王座戦」第3局。

対戦するのは藤井七冠がタイトルを失ったときの相手、伊藤匠叡王（22）。

タイトル防衛には3勝が必要ですが、この日、藤井七冠は敗れ1勝2敗に。

あと1敗で「王座」のタイトルを失う「六冠」陥落へのピンチとなっています。

藤井聡太七冠：

ちょっと自信がない展開になってしまったと感じていました。

藤井七冠が試練を乗り越えられるのか。

注目の第4局は10月7日、神奈川・秦野市で行われます。