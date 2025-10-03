¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡²¬Â¼Î´»Ë¤¬¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿3Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¤¬¡¢FOD¤Ë¤Æ10·î10Æü0»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£µÈËÜ¶½¶È¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×Áí´ÆÆÄ¤ÎÊÒ²¬ÈôÄ»¤È¶¦¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÄ¹¤Î484Æü¡¢Â³Ý¤±3Ç¯¤ËµÚ¤Ö´°Á´¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤ËºÆÄ©Àï¡ª¡¡²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¾×·â¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡»þ¤Ï2023Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£53ºÐ¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿·Ý¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Èà¤Î³ÐÀÃ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡½¤Þ¤µ¤«¤³¤ì¤¬Â³Ý¤±3Ç¯¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖºÇÄ¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÃ¯1¿ÍÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¡È·Ý¿Í¡É²¬Â¼¤ËÆ´¤ì¤¿º£¤ò¤È¤¤á¤¯·Ý¿Í¤¿¤Á¡ÈMMÃÄ¡É¤¬ÂÔ¤Ä¸½¾ì¤ËË¬¤ì¤¿²¬Â¼Î´»Ë¡£Èà¤¬¤½¤³¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡È¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¡É¡£MMÃÄ¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ²¬Â¼¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏÆß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æß¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¬Â¼¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à¡½¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡£¤¤¤ä¡¢Æß¤êÀÚ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ËÈá·à¤ÏÉ¬Á³¤È¤·¤Æµ¯¤¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿53ºÐ¤Î·Ý¿Í¡£±¿Ì¿¤Ï¶öÁ³¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÉ¬Á³¡É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡³°¤Ï²¬Â¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤ë¤ÇÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³¤ÎÂç±«¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï´°Á´Ãæ»ß¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢²¬Â¼¤ÎÃæ¤ÇÀÄ¤¯¤·¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤¿±ê¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¹ì¹ì¤ÈÇ³¤¨À¹¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²¬Â¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢½Ð±é¼Ô¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤¬°ì¿Í¤â¡ÈÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¡£
¡¡¼ê½Ñ¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÄü¤á¤º¤Ë²ø²æ¤òº¬¼£¤µ¤»¤¿²¬Â¼¡£¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆºÆÄ©Àï¡£¸«»ö¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿²¬Â¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¼Â¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£´î¤Ö²¬Â¼¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¾×·â¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼ÆâÍÆ¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯2·î2Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖLAPOSTA 2025¡×¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿£µËü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡È´ñÀ×¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÈÅØÎÏ¤Ë¤è¤ëÉ¬Á³¡É¤Ê¤Î¤«¡½¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢Áí¼ÜÌó7»þ´Ö¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°ìÌ£¤âÆóÌ£¤â°ã¤¦¡£¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸ºÇÄ¹¤Î484Æü¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¤¢¤¤é¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª¡Ù¡ÊÂè1Éô¡¿Á´5ÏÃ¡Ë¤Ï10·î10Æü0»þ¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª7Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤³¤»¤è¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª¡Ù¡ÊÂè2Éô¡¿Á´7ÏÃ¡Ë¤Ï11·î15Æü0»þ¤è¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âFOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤ËºÆÄ©Àï¡ª¡¡²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¾×·â¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
