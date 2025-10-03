大友花恋、手料理公開「プロの域」「栄養バッチリ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の大友花恋が3日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】大友花恋、家庭的な手料理公開
大友は「1枚目と6枚目は、作ってないご飯」と告知し、複数の写真を投稿。「プロのオムレツ食べられたら、それだけでいい一日の始まり。星型のピノでたら、それだけでいい一日の締め」とつづり、レストランでのオムレツと市販のアイスを写した写真の間に、スープや豪華な肉、焼いた野菜など、品数が豊富な手料理が並んだ写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「プロの域」「栄養バッチリ」「美味しそう」「料理上手」「品数たくさんですごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大友花恋、家庭的な手料理公開
◆大友花恋、品数豊富な料理を披露
大友は「1枚目と6枚目は、作ってないご飯」と告知し、複数の写真を投稿。「プロのオムレツ食べられたら、それだけでいい一日の始まり。星型のピノでたら、それだけでいい一日の締め」とつづり、レストランでのオムレツと市販のアイスを写した写真の間に、スープや豪華な肉、焼いた野菜など、品数が豊富な手料理が並んだ写真を載せている。
◆大友花恋の手料理に反響
この投稿に、ファンからは「プロの域」「栄養バッチリ」「美味しそう」「料理上手」「品数たくさんですごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】