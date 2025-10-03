桃井かおり、2人分の手作りカツ丼披露「器が本格的」「ボリュームたっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の桃井かおりが10月2日、自身のInstagramを更新。手作りのカツ丼を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】桃井かおり、本格的な手作りカツ丼
◆桃井かおり、手作りカツ丼を公開
桃井は「カツ丼 いや〜美味しゅうございました」とつづり、夫とともに食べるカツ丼の写真を公開。「旦那もご飯バッチリ食べ久しぶりの大満腹」と満足した様子を明かし、「その代わり朝は冷奴と豚汁豚ぬきだけだった。たまに良し」と、食事のバランスについてコメントした。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「器が本格的」「ボリュームたっぷり」「美味しそう」「桃井さんらしい」「カツ丼食べたくなった」「料理上手ですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】