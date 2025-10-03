¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Î¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬3Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¡×¡Ö¤¢¤ä¤á¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹äÎÏ¤¬¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÄÃÆ´ÝParisÎ¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥Æ¥é ¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¹äÎÏ¤Ï¥·¥ç¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤â¤¦¤Ã¡¢Âç¤Ã´¶Æ°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¶¯¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï»ä¤¬Æ´¤ì¤ë¿Í´ÖÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß¼Ô¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤È¤âÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤ÄÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡×¡Ö¤¢¤ä¤á¤µ¤óÈþ¤·¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
1992Ç¯8·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØSeventeen¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥Ö¥ê¥¢¸Å½ñÆ²¤Î»ö·ï¼êÄ¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£10·î11Æü¤«¤é¤Ï½Ð±éºî¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
