Cocomi「木村家の新入り」ビビちゃん公開「可愛すぎ」「ますます賑やかになる」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】フルート奏者のCocomiが10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。「木村家の新入り」を公開した。
【写真】Cocomi「木村家の新入り」接近ショット
Cocomiは「木村家の新入り」と皿に乗った黒豆の写真をアップし、次の投稿で「1歳のビビちゃんです。皆様よろしくお願いいたします」と新たに家族に加わった愛犬の写真を公開。黒の毛並みでカメラ目線を決めており「※本名はビジュです」と記している。
また、他にもエトワールとアムールも愛犬として家族のInstagramに度々登場。母親で歌手の工藤静香は2024年7月、自身のInstagramで愛犬のオールド・イングリッシュ・シープドッグのヒカルくんが亡くなったことを報告していた。
この投稿には「ますます賑やかになる」「可愛すぎる」「天使みたい」「みんなの癒し」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆Cocomi、新たに家族に加わった愛犬を紹介
◆Cocomiの投稿に反響
