Dream Aya、手作りのエスニック風料理披露「簡単にできるからおすすめでーす」
【モデルプレス＝2025/10/03】Dream Ayaが3日、自身のInstagramを更新。手作りのエスニック風チョップドサラダのレシピを公開し、反響が寄せられている。
【写真】Dream Aya、本格的な手料理
Ayaは「エスニック風チョップドサラダ」「きゅうり入れ忘れたー」とユーモアを交えながら、調理過程を動画で紹介。材料やドレッシングの分量も記載し「簡単にできるからおすすめでーす 材料もチキンにしたり他のお野菜いれても美味しいです」とつづった。
この投稿に、ファンからは「本格的で美味しそう」「真似します」「これは作ってみたい」「おしゃれなレシピ」「ナイスアイデア」「レシピありがたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Dream Aya、本格的な手料理
◆Dream Aya、エスニック風サラダのレシピ公開
Ayaは「エスニック風チョップドサラダ」「きゅうり入れ忘れたー」とユーモアを交えながら、調理過程を動画で紹介。材料やドレッシングの分量も記載し「簡単にできるからおすすめでーす 材料もチキンにしたり他のお野菜いれても美味しいです」とつづった。
◆Dream Ayaの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本格的で美味しそう」「真似します」「これは作ってみたい」「おしゃれなレシピ」「ナイスアイデア」「レシピありがたい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】