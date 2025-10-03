¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡ÖÁ´°÷ÊÊ¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È³ÎÇ§¸å¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡Ä2Àï28°ÂÂÇ¤Î°ì°ø¤òÊÆ»ØÅ¦
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤Ë8-4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤ËÂ³¤¡¢ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£ÊÆµ¼Ô¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥ºÅê¼ê¿ØÁ´°÷¤¬ÊÊ¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¤ÎWCS2Ï¢Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Âè1Àï¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢15°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¾¡Íø¡£¤µ¤é¤ËÂè2Àï¤â13°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤ò¶¯ÎÏ¤Ë±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ÎÊüÁ÷¶É¡ÖWCPO 9¡×¤Î¥«¥ì¥Ö¡¦¥Î¥¨µ¼Ô¤Ï¡¢X¤Ë1ËÜ¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£Âè1Àï¤ÇT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Î±ÇÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5²ó¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖºòÌë¤Î»î¹ç¤Î±ÇÁü¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÀþ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥º¤ÏÅê¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤òÅêÆþ¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò2Ê¬´Ö¸«¤¿¸å¾Ð´é¤Ë¡Ä¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î3µåÌÜ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¡¢ÊÊ¤ò¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò°Å¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¤âµÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥ºÅê¼ê¿Ø¤ÎÊÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÊ¤ò¸«È´¤¯¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤¬ÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬³Î¼Â¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯¤ß¤À¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹µ¼Ô¤â¡ÖËÍ¤ÏÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ºòÌëÏÃ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥º¤ÎÅê¼ê¿ØÁ´°÷¤¬ÊÊ¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¡Ö¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÂÇ·â¿Ø¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÀ¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁíÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
