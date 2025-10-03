アウトレットモール「プレミアム・アウトレット」を運営する三菱地所・サイモン社はこのほど、15～69歳の全国男女1000人（各500人）を対象に実施した「『秋のお出かけ』と『アウトレットモール』に関する調査2025」の調査結果を公開した。



【調査結果】子どもがいる親からは“育児ならでは”の失敗談が…

秋のお出かけ（行楽）で経験した失敗を聞いたところ、「人気スポットに行ったら人が多すぎて疲れた」（15.9%）が最多に。次いで「渋滞に巻き込まれて予定が狂った」（12.5%）、「紅葉が見頃ではなかった」（11.0%）、「上着を忘れて寒かった」（9.6%）、「紫外線対策を忘れて日焼けした」（7.0%）が続いた。混雑や想定外の事態、準備不足によって苦い経験をした人が多いようだ。



また、子どもがいる回答者からは「渋滞時に子どもの機嫌が悪くなった」「渋滞時に子どもがトイレに行きたくなった」、犬を飼っている回答者からは「ペットが歩くのを嫌がって抱っこしなければいけなくなった」などの経験談が寄せられた。



なお、同調査は8月1～4日の期間に、複数回答形式で実施された。（プレミアム・アウトレット調べ）



（よろず～ニュース調査班）