「ReFa」初のフレグランスって気になる！かわいい見た目のアイテムはギフトにも最適。先行発売はいつ？
美容ブランド「ReFa（リファ）」より、ブランド初となるフレグランス商品が登場。
2025年11月15日（土）にグランドオープンする、ReFaブランド史上最大の旗艦店「ReFa GINZA」にて先行販売がスタートします。
ヘアケアなどで広く知られるReFaが展開するフレグランスとは、一体どんな香りなのか気になるところ。注目のフレグランスをぜひチェックしていきましょう！
「ReFa」から初のフレグランスがお目見え
「VITAL BEAUTY for ALL」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣を提案するビューティーブランド「ReFa」。
すべての人がより豊かに、内なる光を輝かせ、しあわせになることを目指し、ReFaのフレグランスが誕生したそうです。
11月15日（土）には、3つのブランドラインからアイテムがリリースされますよ。
ReFaの哲学そのものを香りで表現したフレグランス
開発をしたのは、フランスで150年以上の歴史を誇る、香料業界のレジェンド「ヴェ・マン・フィス香料株式会社」。
自然、伝統、そしてテクノロジーを融合させたマテリアルと、創造性に富んだ調香技術を持っているのが特徴だといいます。
香りのディレクションを担当するのは、エバリュエーターの大川幸恵氏。
本質的な「美」を届けようとするReFaの姿勢に深く共感し、丁寧に時間をかけてこの香りをつくり上げたそうですよ。
装うための香水ではなく、“その人本来の魅力を引き出し、よりいっそう輝かせる”という香りは、ますます気になりますね！
自分用にも、ギフトにもぴったりな見た目もおしゃれなアイテム
「私を私らしく輝かせる光の香り」をコンセプトに、3つのブランドラインからアイテムがラインナップ。
『ReFa THE PERFUME』は素肌や体温に混ざり合い、その人にどこまでもなじみ、自分だけの香りとして、みずみずしく立ちのぼるよう調香されているといいます。
「ReFa THE PERFUME」（税込1万5400円／75mL）と「ReFa THE PERFUME HAIR MIST」（税込5500円／30mL）は、どちらも11月15日（土）にReFa GINZAにて先行発売予定。
『ReFa HEART FRAGRANCE』は、ReFa HEARTを代表する商品「ReFa HEART BRUSH」のカラーをコンセプトにした、5つの香りが登場します。
カラーイメージとリンクするよう調香されており、その日の気分や個性に合わせて選んだり、ギフトとして贈ったりするのもおすすめ。
「ReFa HEART FRAGRANCE」（税込9350円／50mL）と「ReFa HEART HAIR FRAGRANCE」（税込4950円／30mL）は、2025年12月にReFa GINZAにて先行発売予定です。
なお、もう1つのブランドラインの詳細はまだ未発表。2025年11月15日（土）に情報が公開されるとのことなので、楽しみに待ちましょう！
公式サイト
https://ginza.refa.net/
参照元：株式会社MTG プレスリリース
