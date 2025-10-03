セカオワ・Fukase、近況ショットに「かっこよすぎる」「なんて素敵」「腹筋割れてる？」驚きの声
SEKAI NO OWARIのボーカル・Fukase（39）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。近況ショットに驚きの声が寄せられた。
【写真】腹筋バキバキ！？「かっこいい！」セカオワ・Fukaseの近況ショット
SEKAI NO OWARIが現在、アジアツアーの真っ只中。9月27日に台北、30日に香港、10月4日にシンガポール、8日にクアラルンプール、12日に上海を廻る。今回の投稿はそのオフショットとみられる11枚で、街の雰囲気をFukaseが様々な角度で楽しむ幻想的な写真となっている。
この投稿に「なんて素敵なの」「まるで無限城みたい」「深瀬くんかっこよすぎる」「深瀬さんて時々実在してるのか不安になる。おとぎ話や絵本の中の人みたい。この写真達、そんな印象」など、好印象の声が続々。また、トップスに描かれた筋肉ムキムキのデザインも注目され、「腹筋割れてる？」「バチバチに腹筋が割れてるのかと思ったらそーいうデザインの服なのね びっくりしちゃった」「マッチョになりましたね」「全然、服脱いでないけどセクシーで良いですね」などの声も寄せられた。
【写真】腹筋バキバキ！？「かっこいい！」セカオワ・Fukaseの近況ショット
SEKAI NO OWARIが現在、アジアツアーの真っ只中。9月27日に台北、30日に香港、10月4日にシンガポール、8日にクアラルンプール、12日に上海を廻る。今回の投稿はそのオフショットとみられる11枚で、街の雰囲気をFukaseが様々な角度で楽しむ幻想的な写真となっている。