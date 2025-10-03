神戸須磨シーワールド、急きょ「臨時休館」発表 「動物事情により」で心配の声
神戸須磨シーワールドは3日朝、同日を「臨時休館」とすると発表した。
【画像】神戸須磨シーワールド 臨時休館のお知らせ
公式サイトでは「重要なお知らせ」として、「【2025年10月3日（金）臨時休館について】」と掲出。
「誠に恐れ入りますが、動物事情により2025年10月3日（金）は臨時休館とさせていただきます。お客様に大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」とつづった。
SNSでは「動物事情で臨時休館って何!?」「須磨シー臨時休館やねんけど、動物都合ってめっちゃ心配」「須磨シーの臨時休館が心配過ぎる」など、多数の声が飛び交っている。
