¤ß¤½µÍ¤áÊüÂê¡¢¤ß¤½Â¢¸«³Ø¤â ÃÝ²°¡Ö½©¤Î´¶¼Õº×¡× ÂçÀ¹¶·¤Ç²áµîºÇ¹âÇä¾å¤Ë

¡Ö¥¿¥±¥ä¤ß¤½¡×¾úÂ¤¸µ¤ÎÃÝ²°¤Ï9·î20¡¢21¤ÎÎ¾Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤ÎÆ±¼Ò¿ÛË¬¹©¾ìÆâÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¡Ö¥¿¥±¥ä¤ß¤½½©¤Î´¶¼Õº×¡Ø¤ß¤½¥×¥é¥¶2025¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ3¡óÁý¤Î2700¿Í¼å¡£Çä¾å¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ß¤½µÍ¤áÊüÂê¡×¤ä¡Ö¤ß¤½Â¢¸«³Ø¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¡¢¤ß¤½¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¤ß¤½µÍ¤áÊüÂê¡×¤ä¡Ö¤ß¤½Â¢¸«³Ø¡×¡ÖÆÚ½ÁÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£ÆÃÀ½¾¦ÉÊ¤ÎÂ¨Çä¡¢ÇäÅ¹¤ÎÆÃÊÌ±Ä¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¿Íµ¤´ë²è¤Î¡Ö¤ß¤½µÍ¤áÊüÂê¡×¤Ç¤ÏÇò¡ÊÅÁÅý¤Î¿ÛË¬Ì£Á¹¡Ë¡¢ÀÖ¡ÊÆÃÀ½ÅÄ¼Ë¤ß¤½¡Ë¡¢¹ç¤ï¤»¤Î3ÉÊ¤òÍÑ°Õ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢4Ô°Ê¾åÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¿Í¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ß¤½Â¢¸«³Ø¡×¤â¿Íµ¤´ë²è¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬90Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ß¤½Â¢¤ËÊÂ¤ÖÌÚ²³¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç®¿´¤Ë¼ÁÌä¡£Â¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÚ½Á¡¢¤ß¤½¾Æ¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢Î¾Æü¤È¤â¸á¸å2»þº¢¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£¥á¡¼¥ó²ñ¾ì¤Î¡Ö¥¿¥±¥äÌ£Á¹²ñ´Û¡×¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤´¤Þ¤ß¤½¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤òÆÃ²Á¤ÇÈÎÇä¡£Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¿ÛË¬ÃÏ»º¤ÎÅà¤êÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÆù¤ß¤½É÷¤ß¤½¡×¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆÅöÆü¤Î¤ßÈÎÇä¡£¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1989Ç¯8·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¥¿¥±¥ä¤ß¤½¤Î²Æ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤Þ¤Ç¤Î31Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËèÇ¯¤ªËßÁ°¤Ë³«¤«¤ì¡¢¿ÛË¬¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤Ë¡Ö¥¿¥±¥ä¤ß¤½½©¤Î´¶¼Õº×¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¹ó½ë¤òÈò¤±¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÈÆ±¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£