元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が2日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。海外でのチャレンジを構想していることを明かした。

この日はお笑いコンビ「TKO」の木下隆行とともにトークを展開。タイ在住の木下から世界進出しないのか水を向けられた宮迫。「僕もちょっと考えているところがあるんですよ」とし「言葉がなければ…現代チャップリンのような無声劇は、全世界いけるわけでしょ？」と切り出した。

「『Mr.ビーン』僕、大好きなんですよ」とした上で「そういうのないかな？っていうふうに相談している人がいます。海外で。もう息子も成人してお笑い頑張っているので、チャレンジしたいなとは思っています」と語った。

「まだ言えないんですけど…」と国名については明言しなかったものの「現地の人が協力しますよって言ってくれる人もいるので、そんなチャレンジも楽しそうやなって」

木下から「タイは来んといてね」とけん制されると「近しい国なので行きます！攻めます。もし仕事があったとしたら奪いに行きます」とし笑いを誘った。