サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「Everhop weizen（エバーホップ ヴァイツェン）」を、ヱビスビール発祥の地である恵比寿における醸造施設を伴ったヱビスのブランド体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO（ヱビス ブルワリー トウキョウ）」限定で、10月4日に期間限定で発売する。

昨年9月に発売し好評を得た「Everhop weizen」がリニューアルし再登場する。

「Everhop weizen」は雪深い針葉樹林のイメージはそのままに、よりグリーンな香りを目指し、「ソラチエース」、「レモンドロップ」といったホップに、新たに「フラノクイーン」を採用した（3種のホップそれぞれ一部使用）。

こだわりの小麦麦芽、ホップを惜しげもなく使用した爽やかでフルーティな香りと柔らかな口当たりが特長のヘーフェヴァイツェン（酵母をろ過していないヴァイツェンスタイルのビール。「へーフェ」とは、ドイツ語で「酵母」という意味）を楽しんでほしいという。

135年の歴史を持つヱビスは、ビールの可能性をさらに追求し続け、これからも消費者の心を満たし、前に進む意欲を高めていくことで、世の中に前向きな変化をもたらせるよう挑戦を続けていく考え。

昨年発売した「Everhop weizen」がリニューアル。雪深い針葉樹林のイメージはそのままに、よりグリーンな香りを目指して「ソラチ―エース」、「レモンドロップ」といったホップに、新たに「フラノクイーン」を採用した。こだわりの小麦麦芽、ホップを惜しげもなく使用した爽やかでフルーティな香りと柔らかな口当たりが特長のヘーフェヴァイツェンを楽しんでほしういという。

［発売日］10月4日（土）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp