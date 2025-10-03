松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月8日午後3時から、「うまトマロースかつ」を発売する。

松屋のうまトマファンの注目の多くの消費者から愛されている松屋の人気メニュー「うまトマハンバーグ定食」の“うまトマソース”が、ついにロースかつとコラボして登場する。松のやの店舗でも、松屋の味を楽しめる一皿となっている。店舗で丁寧にパン粉付けし、サクッと揚げたロースかつと、トマトの旨味とにんにくの香りを効かせたうまトマソースが絡み合い、相性抜群の仕上がりになった。半熟卵を割ると、まろやかな味わいへと変化し、ついつい箸が止まらないメニューとなっている。



「うまトマロースかつ定食」

また、松のや専門店および松のや・マイカリー食堂併設店では「メンチかつ」とのコラボメニューも販売する。ぜひこの機会に賞味してほしい考え。

［小売価格］

うまトマロースかつ定食：980円

うまトマメンチかつ定食：1080円

デミメンチかつ定食：1080円

ロースかつ＆うまトマメンチかつ定食：1030円

ロースかつ＆デミメンチかつ定食：1030円

単品 うまトマロースかつ：780円

単品 うまトマメンチかつ：880円

単品 デミメンチかつ：880円

（すべて税込）

※持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］10月8日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp