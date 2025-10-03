瀧本美織が、3rdシングル「Born to Blaze」を本日10月3日に配信リリースした。

（関連：【画像あり】瀧本美織、新曲「Born to Blaze」を初披露したビルボードライブ横浜公演のライブ写真）

本楽曲は、洋楽ムードを感じる洗練された現代版R&Bミディアムナンバー。壮大なスケールのサウンドに乗せて、瀧本が“生きること”を力強く肯定してくれる人生讃歌で、聴く人の心を奮い立たせるような、“今を頑張るすべての方へ”贈る応援ソングとなっている。

また、本楽曲は9月14日にビルボードライブ横浜で開催された『瀧本美織 Billboard Live“Bijou”』のアンコールにて初披露。同公演では、オリジナル曲「あなたで」「Character」の他に、アリシア・キーズ「If I Ain't Got You」、中森明菜「DISIRE」、竹内まりや「元気を出して」など新旧洋邦織り交ぜたセットリストを歌い上げた。

なお、瀧本は10月11日にビルボードライブ大阪公演を控えている。

・瀧本美織 コメント（「Born to Blaze」について）

元気が湧き出るような、エネルギーのある曲を作りたいなと考えていました。初めて曲を聴いたときに、例えばオーストラリアのエアーズロックとか、大自然の中で歌っているイメージが湧いてきて、これは歌詞もパワーに満ち溢れたものにしたいと感じました。皆さんが聴いたときにも、風とか空とか海とか太陽とか、壮大な大自然が思い浮かぶといいなと思っています。歌っていて自分も元気になれる、本当に素敵な曲ができあがりました。皆さんの背中を押せるような、力強くてパワフルな歌です。

（文＝リアルサウンド編集部）