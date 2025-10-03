北海道『周遊謎解きゲーム』、ヒグマの出没のため年内休止を発表「2026年の春ごろに再開できるかどうかを改めて判断」
北海道札幌市にあるボードゲーム、謎解きゲームのメーカー・ClaGlaは3日、北海道・札幌市藻岩下地区で開催中の『藻岩下を歩く周遊謎解きゲーム 坂道の奇妙な精霊たち』について、エリアの近隣でヒグマの出没が確認されたため、年内休止することを発表した。
【画像】返金対応を受ける、ClaGlaの営業スケジュール
同社は、「現在、藻岩下地区で開催している『藻岩下を歩く周遊謎解きゲーム 坂道の奇妙な精霊たち』につきましてご案内いたします。ゲームの舞台となっているエリアの近隣でヒグマの出没が確認されました」と報告。対応として「みなさまの安全を第一に考え、『藻岩下を歩く周遊謎解きゲーム 坂道の奇妙な精霊たち』の販売およびプレイを今年いっぱい休止することといたしました」と伝えた。
再開については「現時点では今年の再開の予定はありません」とし、「札幌市や北海道のガイドラインのもと、2026年の春ごろに再開できるかどうかを改めて判断したいと考えています」と伝えた。そして「また皆さんに安心して藻岩下の街歩きと謎解きを楽しんでもらえることを、心から願っています。ご迷惑おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
なお、返金対応について、「謎解きキットをご購入し、未プレイの方もいらっしゃるかと存じますので、未使用の謎解きキットをお持ちの方には返金対応をさせていただきます」とし、同社に問い合わせるように呼びかけている。
