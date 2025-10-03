¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¡×¾åÅÄÎµÌé¡¢¶¦±é¼Ô¤È¥æ¥Ë¥Ð¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô²á¤®¡×¡ÖÀÄ½Õ¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¡×
¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¤Ï10·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¤é¹ë²Ú¥æ¥Ë¥Ð¥·¥ç¥Ã¥È
¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¶Ì°æ»í¿¥¤µ¤ó¡¢¸µÊõÄÍÃËÌò¤ÎÆä¼·ÎÜ³¤¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¢¸¶ÂîÌé¤µ¤ó¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥·¥å¡¼¥ì¥¹¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´°÷¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ê¤Î¤Ï¡È¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÄ½Õ¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô²á¤®¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤âÁ´ÎÏ¡¡Í·¤Ó¤âÁ´ÎÏ¡¡ºÇ¹â¡×¡Ö¾åÅÄÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤Ã!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¤é¹ë²Ú¥æ¥Ë¥Ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤ª»Å»ö¤âÁ´ÎÏ¡¡Í·¤Ó¤âÁ´ÎÏ¡×¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¢¤ë¿ÍÃ£¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¹Ô¤Ã¤Æ»×¤¦Â¸Ê¬Éâ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ÆüÊÄËë¤·¤¿²»³Ú·à¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡ÙÂçºå¸ø±é¤Î¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÈË¬¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÄ½Õ¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô²á¤®¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤âÁ´ÎÏ¡¡Í·¤Ó¤âÁ´ÎÏ¡¡ºÇ¹â¡×¡Ö¾åÅÄÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤Ã!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ÎÊÄËë¤òÊó¹ðÆ±Æü¤ÎÊÌÅê¹Æ¤Ç¡Ö³§ÍÍ¡¡Ææ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡¡Ìµ»öËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¶Ì°æ¤µ¤ó¡¢Æ±¤¸¤¯¶¦±é¼Ô¤ÎA.B.C-Z¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)