猫のマークのおそうじ家電！ カプセルトイ「にゃんこ家電DX3 ～らくらくおそうじ編～」10月7日発売
【にゃんこ家電DX3 ～らくらくおそうじ編～】 10月7日～ 順次発売 価格：1回300円
にゃんこ家電DX3 ～らくらくおそうじ編～
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「にゃんこ家電DX3 ～らくらくおそうじ編～」を10月7日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、猫のマークが付いた家電のミニチュア。洗濯機や乾燥機、ロケット掃除機などが揃っている。
「せんたく機セット」「かんそう機セット」「アイロンセット」「物干しセット」「ピンチハンガーと洗剤セット」「ピンチハンガーと柔軟剤セット」「ロボット掃除機セット」の全7種がラインナップされている。
「にゃんこ家電DX3 ～らくらくおそうじ編～」ラインナップせんたく機セット かんそう機セット アイロンセット 物干しセット ピンチハンガーと洗剤セット ピンチハンガーと柔軟剤セット ロボット掃除機セット 【ラインナップ】
せんたく機セット
かんそう機セット
アイロンセット
物干しセット
ピンチハンガーと洗剤セット
ピンチハンガーと柔軟剤セット
ロボット掃除機セット
(C)tarlin international.,co.ltd