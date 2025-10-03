【にゃんこ家電DX3 ～らくらくおそうじ編～】 10月7日～ 順次発売 価格：1回300円

にゃんこ家電DX3 ～らくらくおそうじ編～

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「にゃんこ家電DX3 ～らくらくおそうじ編～」を10月7日より順次発売する。価格は1回300円。

本商品は、猫のマークが付いた家電のミニチュア。洗濯機や乾燥機、ロケット掃除機などが揃っている。

「せんたく機セット」「かんそう機セット」「アイロンセット」「物干しセット」「ピンチハンガーと洗剤セット」「ピンチハンガーと柔軟剤セット」「ロボット掃除機セット」の全7種がラインナップされている。

(C)tarlin international.,co.ltd