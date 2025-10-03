「これが理想のオープンマリッジ？」人気キャバ嬢、「ヒカルさんの5対5に参戦」ショットに「妻への宣戦布告では」の声
東京のキャバクラ「クラブ リオ六本木」「リオ六本木」の人気キャストの如月れいさんは10月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。YouTuberのヒカルさんの動画に出演したことを報告しました。
【写真】キャバ嬢に囲まれるヒカルのハーレムショット
コメントでは「これが理想のオープンマリッジ？」「妻への嫌がらせっていうかもはや宣戦布告では」「嫁を犠牲にしてでもしたかったのが、これか笑」「ヒカルってなんで結婚したの？」「いい歳して情けない……」など厳しい声が多いですが、ほかにも「これがオープンマリッジか羨ましい」「豪遊すぎるwww」や「れいちゃんほまにかおかわいい」などの肯定的な意見や如月さんの美貌を称賛する声も寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】キャバ嬢に囲まれるヒカルのハーレムショット
「嫁を犠牲にしてでもしたかったのが、これか笑」如月さんは「なんと！ ヒカルさんの5対5に参戦してきました」「まだ私も見れてないですがみなさん是非チェックして下さい」とつづり、1枚の写真を投稿。10人の男女が1つのテーブルを囲んで、お酒を飲んだり、カメラに向かってポーズを取っている様子です。写真中央にはヒカルさんが座っており、3人の女性を抱き寄せるように腕を回しています。如月さんも抱き寄せられている女性のうちの1人です。
飲み会の様子は動画でも公開「5対5」の飲み会の様子は、ヒカルさんのYouTubeチャンネルで動画でも公開されています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)