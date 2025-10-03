農作業関連の事故死、宮崎県内で半年６人…トラクターなど農業機械絡むケース多く

宮崎県内で農作業に関わる事故で亡くなる人が今年度は９月末までの半年間で６人に上り、１年間を通してそれぞれ６人だった２０２３、２４両年度を上回るペースとなっている。

トラクターなどの農業機械に絡んだ事故が目立っており、県は「シートベルト、ヘルメットを着用して安全対策を徹底してほしい」と呼びかけている。（山畑壮起）

県農業普及技術課によると、県内で農作業に関わる事故で亡くなった人は２１年度が８人、２２年度が５人、２３、２４年度がともに６人。半年間で６人の今年度も含めるとこの４年半での死者数は３１人に上る。そのうち６５歳以上の高齢者は７割に当たる２２人を占める。農業に従事する高齢者の割合は増加傾向にあり、農林水産省の統計によると、仕事として主に自営農家に従事する人を示す基幹的農業従事者のうち高齢者が占める割合は、県内では１９９５年の３２・１％から２０２０年は６１・９％に高まっている。

死亡事故の内容は、この４年半で亡くなった３１人のうちトラクターが９人、乗用運搬車が３人、田植え機が１人などと農業機械に絡むケースが目立つ。トラクターは横転する事故が多いという。今年度も亡くなった６人のうち３人がトラクター、１人が田植え機に絡む事故だった。

事故は稲刈りなどがある夏から秋にかけての時期に目立つ。農林水産省のまとめによると、２３年に全国で起きた農作業事故では２３６人が亡くなり、その内訳は発生月別で７、８月がともに３５人（１４・８％）で最も多く、次いで９月の２９人（１２・３％）、１０月の２８人（１１・９％）だった。

県は９月から「秋の農作業安全確認運動」（今月３１日まで）を行っており、農業機械を使う際のシートベルトやヘルメット着用のほか、２人以上で作業するように呼びかけている。