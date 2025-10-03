「米女子ゴルフ・ロッテ選手権・第２日」２日、ホアカレイＣＣ＝パー７２）

１アンダー、５９位で出た渋野日向子は２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７３でスコアを一つ落とし、通算イーブンパーの７４位で予選落ちした。６２位タイまでのカットラインに１打届かなかった。

渋野は前半のアウト６番パー４でボギーが先行。続く７番パー４はダブルボギーとスコアを落とした。

それでも８番、１１番のパー４でバーディーを奪い挽回。カットラインまであと１打で終盤を迎えたが、１６番パー４は５メートル、１７番パー４は２メートルほどのバーディーパットを、いずれもわずかに右に外した。

最終１８番パー５は、フェアウエーから２オンを狙った第２打がグリーン右手前のラフへ。かろうじて池ポチャは免れたが深いラフからの第３打でグリーンをとらえられず、バーディーを狙ったアプローチもカップの左を通過した。

短いパーパットを沈めてホールアウトした渋野は、グリーン脇で大粒の涙を流し続けた。

前週まで今季年間ランキング１０２位の渋野。今大会を含めた残り２試合で、シード圏内の８０位以内、限定的な出場権を得られる１００位以内の浮上を目指して試合に臨んでいた。