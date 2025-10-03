渡辺美奈代、紅鮭の炊き込みご飯など手作り夕飯披露「秋感じる」「まるでお店」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの渡辺美奈代が2日、自身のInstagramを更新。手作りの夜ご飯を公開し、反響が寄せられている。
【写真】渡辺美奈代、ほっかほかの炊き込みご飯
渡辺は「夜ごはん」とコメントを添え、手作りの料理を複数枚公開。「紅鮭ときのこの炊き込みご飯」「サラダ」「唐揚げ」「ローストポーク」「赤だしのお味噌汁」とメニューを紹介し、秋を感じさせる豪華な手料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「炊き込みご飯、秋感じますね」「まるでお店」「美味しそう」「いつも品数多くて凄い」「料理上手」「ご家族が羨ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆渡辺美奈代、秋を感じる夜ご飯を披露
◆渡辺美奈代の投稿に反響
