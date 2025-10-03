安田美沙子「次男とデート」キスショット公開「素敵な親子」「可愛いが渋滞」と反響
【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの安田美沙子が10月2日、自身のInstagramを更新。次男との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】安田美沙子、次男とのラブラブキスショット
安田は「兄を習い事に入れた後、見に行けました」「＃次男とデート」とつづり、バスケットボールのポスターの前で次男と撮影した写真を公開。キャップを被った安田の頬に次男がキスをする仲睦まじい姿が捉えられている。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「可愛いが渋滞」「仲良しで微笑ましい」「ラブラブで羨ましい」「優しいママの顔」「プライベート感に癒される」といったコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
◆安田美沙子、2014年に結婚
