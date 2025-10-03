aespaカリナ、へそ出しコーデで圧巻美くびれ披露「オフ感あふれてる」「見惚れた」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が2日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインを公開し、反響が寄せられている。
【写真】aespaカリナ、オフ感あふれるへそ出しショット
カリナは青りんごの絵文字を投稿し、鏡越しに撮影した自身の写真などを公開。黒のキャミソールとスウェットパンツを着用したオフ感あふれるへそ出しコーディネートで、引き締まった美しいウエストラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「憧れの体型」「見惚れた」「スタイル抜群」「セクシーでかっこいい」「オフ感あふれてる」「美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
