¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÆÇÀå³°Ìî¼ê¤¬Ã¦Íî¥á¥Ã¥Ä¤òÈãÈ½¡Ö°¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÁè¤¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¶âËþµåÃÄ¥á¥Ã¥Ä¤òÓÞ¾Ð¤·¤¿¡£³°Ìî¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ê¤¤È¯¸À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤ë¤È¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î£±¿Í¤Ë£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¶Ã¤¤Þ¤¹¤è¡£Ìîµå¤ÏÆñ¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÇË³Ê·ÀÌó¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤òÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¤¢¤¢¤¤¤¦Çã¼ý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÄñ¥Á¡¼¥à¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÀ®ÀÓ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤â¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡£Á°È¾Àï¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥½¥È¤ÏÃæÈ×Àï¤«¤éËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢£´£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÈ¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾Àï¤«¤éÂç¼ºÂ®¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë£±£³¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬£²£°£²£µÇ¯¤Î£Ð£Ó¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤«¤é¥½¥È¤òÇË³Ê¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ëÁ°¤«¤éµ¿¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤À®¸ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÁÇÄ¾¤¹¤®¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹È¯¸À¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£