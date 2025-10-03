日産の新「“4WD”高級SUV」発表に大反響！ 「手放し走行可能」な技術に「ここまで来たか」の声も！ 「エルグランド風」の迫力顔＆モダンな“豪華内装”も特徴の「ムラーノ」2026年米国モデルに熱視線！

「手放し運転可能」に進化した仕様に反響集まる！

日産の米国法人は2025年9月25日、ミッドサイズSUV「ムラーノ」の2026年モデルを正式に発表しました。

新型は従来モデルの洗練されたデザインや高い安全性能を受け継ぎながら、運転支援技術や快適装備を大幅に進化させたことが特徴です。

今回もさらなる進化をとげ、その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

フルモデルチェンジから1年経ちさらなる進化を果たした2026年モデルとは？

ムラーノは2002年の初代モデル登場以来、北米を中心にプレミアム志向のクロスオーバーSUVとして存在感を示してきました。

日本市場でも2004年から2015年まで販売され、個性的なスタイルと上質な乗り味で一定の支持を集めています。

2014年に3代目、そして2025年には現行の4代目が登場し、力強いフロントマスクや薄型LEDライト、ワイド感を強調したテールランプなど、モダンで洗練された造形で注目を浴びました。

室内は前方から後方まで広々とした視界を確保し、流れるようなラインを基調としたデザインでラグジュアリーな空間を演出。

米国道路安全保険協会（IIHS）から最高評価「TOP SAFETY PICK＋」を獲得するなど、安全性についても高い評価を受けています。

今回の2026年モデルの最大の目玉は、最新の運転支援システム「プロパイロットアシスト2.1」の採用です。

この技術は最上級プラチナグレードに設定された専用パッケージに含まれており、高速道路でのステアリングや加速、ブレーキを自動制御することで、ハンズオフ走行を可能にしました。

さらに、前方の遅い車両を検知すると追い越しを提案し、自動でスムーズな車線変更を支援するレーンチェンジアシスト機能も加わっています。

これにより、ドライバーは長距離走行でも安心感と快適さを享受できるでしょう。

装備面では、新たに設定された「SLコンフォートパッケージ」が注目を集めます。

フロントシートにはベンチレーションとマッサージ機能が備わり、後席にはシートヒーターを搭載。

さらに、モーションセンサー付きパワーリフトゲートも採用され、利便性が一段と高まりました。

インフォテインメントも進化しており、デュアル12.3インチディスプレイを中心に構成されたシステムにはGoogleが内蔵。

ナビゲーションにはGoogleマップを直接表示できるほか、音声アシスタントによる操作性も向上しました。

また、Invisible Hood Viewや3Dエンハンスト・インテリジェント・アラウンドビューモニターといった最新のカメラ技術により、狭い駐車場や複雑な走行環境でもドライバーをサポートします。

パワートレインには、新開発の2リッターVCターボエンジンを採用。

可変圧縮比技術により、力強さと効率を両立し、最高出力241hp、最大トルク260lb-ftを発揮します。

組み合わされる9速ATは滑らかな変速を実現し、全グレードにインテリジェントAWDが標準装備される点も大きな魅力です。

グレード展開はSV、SL、プラチナの3種類で、価格はSV AWDが4万1470ドル（約621万円）、SL AWDが4万6560ドル（約697万円）、プラチナAWDが4万9600ドル（約743万円）に設定されています。

これらの設定は、同セグメント内でも競争力の高い価格帯といえるでしょう。

総じて、2026年型ムラーノは従来からのデザイン性や安全性能を受け継ぎつつ、運転支援システムや快適装備を強化することで、北米市場における存在感をさらに高める一台となりました。

ネット上では、すでに新型ムラーノに関する意見が数多く寄せられています。「プロパイロットアシスト2.1はついにここまで来たか…と感心」「新しい運転支援は日本でも出してほしい」など、その進化に注目が集まっているようです。

また「日産のデザインは昔から好きだけど、今回のエルグランド風のフロントは特に迫力がある」「AWDが全車標準なのは北米市場をよくわかっている設定だと感じた」「価格を考えると高いけど、この装備内容なら納得できる」という声が見られました。