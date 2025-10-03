夫は“年収850万円”なのに「貯金ゼロ」…高収入なのにお金が貯まらないのはなぜ？ 税金が高いから仕方ない？

「年収850万円」の世帯の平均貯蓄額

金融広報中央委員会 知るぽるとの「令和5年 家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］」によると、年収750万円～1000万円未満の平均貯蓄額は1681万円、中央値は850万円です。貯蓄額ごとの割合は、表1のようになっています。

表1

貯蓄額 割合 0円 13.0％ 100万円未満 6.4％ 100～200万円未満 5.0％ 200～300万円未満 4.6％ 300～400万円未満 3.9％ 400～500万円未満 3.9％ 500～700万円未満 7.2％ 700～1000万円未満 6.4％ 1000～1500万円未満 13.4％ 1500～2000万円未満 5.1％ 2000～3000万円未満 9.4％ 3000万円以上 17.2％

出典：金融広報中央委員会 知るぽると「令和5年 家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］」を基に筆者作成

最も多いのは「3000万円以上」の17.2％ですが、「0円」の世帯も13.0％います。



高収入でもお金が貯まらない原因は？

高収入でもお金が貯まらない理由のひとつに、税金の高さも挙げられるでしょう。

日本では、所得税の計算に「累進課税」が用いられています。累進課税とは、課税対象となる額が増えるほど税率も高くなる課税方式です。所得税には課税金額が一定額を超えた場合、超えた部分のみに高い税率が適用される「超過累進課税」が採用されています。

つまり、年収がある程度より高くなると税負担が急激に増加する仕組みです。そのため、収入が高くても手元にお金が残りにくいと感じる可能性があります。

また、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料も収入に応じて増えるため、思った以上に手取りが少なく、お金が貯まりにくいと感じるのかもしれません。



高収入の人が貯金を増やすための方法

収入が高いと、ぜいたくな支出をすることも多いかもしれません。好きなものを買ったり交際費に使ったりするお金に毎月上限を設け、その範囲内で使うとよいでしょう。

また、収支の見直しも大切です。毎月どのくらいのお金が入って手元にいくら残るのか、何にいくら使っているのかを把握しましょう。無駄な支出に気づける可能性もあります。

例えば、不要な保険を解約することで、保険料を大幅に節約できる場合もあるでしょう。付き合いなどで加入した保険があれば内容を見直し、不要と感じるなら解約することをおすすめします。本当に必要な契約だけを残しましょう。



高収入だと税金が高くなることなどが、貯金できない要因になっている可能性はある

年収750万円～1000万円未満の世帯における平均貯蓄額は1681万円、中央値は850万円です。貯蓄額の割合として最も多いのは「3000万円以上」の17.2％ですが「0円」の人も1割以上います。

高収入でもお金が貯まらない原因のひとつに、税金が高いことも挙げられるでしょう。日本では所得税の計算に「超過累進課税」が採用されており、年収がある程度より高くなると税負担が増加する仕組みです。

貯金を増やすために、毎月の交際費などの上限を決めたり、収支を見直したりするとよいでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー