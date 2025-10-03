ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢±Ø²þ»¥¤ÇÃÑ¤«¤¯¡¡ÀÚÉä¤ò¥«¡¼¥ÉÆÉ¤ß¼è¤êÉô¤Ë¤«¤¶¤·¡Ö¥Ð¥ó¤ÈÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¡×
ÇÐÍ¥ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê57¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ø¤Î²þ»¥¤ÇÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂçÂô¤ÏÅÅ¼ÖÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹¤¤µ÷Î¥¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã»¤¤µ÷Î¥¤ÏºÇ¶á¾è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤Ç¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö²þ»¥¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê²þ»¥¤Ç¡Ë¥Ô¥Ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔ¤â·Ð¸³¡£»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢½ÂÂÚ¤Î¤¿¤áµÞ¤¤çÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ø¤Î²þ»¥¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Åö¤Æ¤ÆÆþ¤ë¤Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀÚÉäÇã¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥«¡¼¥É¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤âÅö¤Æ¤¿¤é¥Ð¥ó¤Ã¤ÆÊÄ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¥«¡¼¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÉôÊ¬¤ËÀÚÉä¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
ÂçÂô¤Ï¡Ö¡Ê²þ»¥¤ÎÈâ¤¬¡ËÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¥é¥ó¥×¤Ï¤Ä¤¯¤ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤ë¤ï¡£¼«Ê¬¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢±Ø°÷¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤«ÌäÂê¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£