カワサキが大型バイク「MEGURO K3」“2026年モデル”発表！ 旧車オマージュの「超レトロデザイン」採用！ 約100年の歴史誇る「メグロ」ブランド最新モデルがカッコイイ！

カワサキは2025年10月1日、スポーツバイク「MEGURO K3」の2026年モデルを、同年11月1日に発売すると発表しました。

「メグロ」はその発祥を1924年とし、「大排気量」「高性能」「高品質」を謳って当時のライダーから憧憬の的となった、目黒製作所のバイクブランド。

後にカワサキと業務提携したのち経営統合した同ブランドの歴史に敬意をこめ、カワサキは2021年に記念碑的モデルとしてMEGURO K3を開発。

同車はカワサキのレトロスポーツバイク「W800」をベースとしつつ、目黒製作所のバイクをオマージュ。

また、カワサキの最新のテクノロジーやクラフトマンシップが惜しみなく注ぎこまれているといいます。

今回、そんなMEGURO K3の2026年モデルが発表され、車両価格を改定。従来モデルよりも1万1000円高い、141万9000円（消費税込）となりました。

ボディサイズは、全長2190mm×全幅925mm×全高1130mm、ホイールベースは1465mm、シート高は790mm。

パワーユニットには、773cc空冷4ストローク並列2気筒SOHC 4バルブエンジンを搭載し、最高出力52馬力／6500rpm・最大トルク62Nm／4800rpmを発揮します。

ボディカラーは従来モデルと変わらず、「ミラーコートブラック×エボニー」1色の展開です。