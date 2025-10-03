日本人も所属するSM練習生チーム「SMTR25」、初オリジナルコンテンツ始動！トレーラー映像を公開

SMエンターテインメント（以下、SM）の男性練習生チーム「SMTR25」が、初のオリジナルコンテンツをローンチし、世界の音楽ファンに向けて存在感を示す。

【話題】SMTR25、新リアリティ番組始動！

10月2日午後6時、ユーチューブチャンネル「SMTOWN Friends」を通じて公開されたSMTR25のオリジナルコンテンツ『W.O.W！』のトレーラー映像には、練習室を飛び出して新たな体験に挑む『W.O.W！』サークル1期メンバーの初々しいバラエティ感と掛け合いが収められている。

『W.O.W!』は “Way Outta Walls” の略称で、練習生たちが練習室の外でさまざまな経験を通じて壁を乗り越えていくサークル活動にチャレンジするというコンセプトだ。1期メンバーはダニエル、カッショウ、カチン、タタの4人だ。

（写真＝SMエンターテインメント）

4人の練習生は本コンテンツを通じて、世の中のあらゆる「W.O.W」な出来事を体験する自主的なサークル活動を展開し、練習生としてさらに成長した姿を見せる。また、一部のエピソードは韓国観光公社の支援で制作され、韓国・大田（テジョン）を舞台に多彩な文化体験を紹介するハイブリッド旅行記としても描かれる。

SMTR25は、今年1月にソウルで開催されたコンサート『SMTOWN LIVE 2025』でSM創立30周年を記念するステージを通じてベールを脱いだSM所属の多国籍男性練習生チームだ。その後も「SMTOWN LIVE」のメキシコシティ、LA、ロンドン、東京公演にも登場し注目を集めた。さらに最近、SMがegg is comingと手を組んで披露するタイムスリップ型成長バラエティ『応答せよハイスクール』（原題）への出演が発表され、話題を呼んだ。

なお、SMTR25初のオリジナルコンテンツ『W.O.W！』は、10月10日からユーチューブチャンネル「SMTOWN Friends」で配信される。本編は毎週金曜午後6時、ビハインド映像は毎週土曜午後2時に公開予定だ。