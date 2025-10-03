面倒な日付や住所入力を“サクッと効率化”するには？【今日から使えるライフハック】

毎日の生活でちょっとした手間がかかること、ありませんか？今日は、すぐに試せる簡単なライフハックをご紹介！生活がちょっと楽になるアイディアを取り入れて、毎日をもっと快適にしましょう。

スマホで日付や住所を入力すると、数字とかなを何度も切り替えますよね。

「2025年10月1日」と打つときや郵便番号から住所を入力する場合、特に手間がかかります。

また、新規アカウント作成や書類作成で毎回同じ作業を繰り返すと、ストレスになることも。

そんなお悩みを解決してくれる方法とは…？