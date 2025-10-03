面倒な日付や住所入力を“サクッと効率化”するには？【今日から使えるライフハック】
毎日の生活でちょっとした手間がかかること、ありませんか？今日は、すぐに試せる簡単なライフハックをご紹介！生活がちょっと楽になるアイディアを取り入れて、毎日をもっと快適にしましょう。
日付や住所入力の手間、どうやって解消する？
スマホで日付や住所を入力すると、数字とかなを何度も切り替えますよね。
「2025年10月1日」と打つときや郵便番号から住所を入力する場合、特に手間がかかります。
また、新規アカウント作成や書類作成で毎回同じ作業を繰り返すと、ストレスになることも。
そんなお悩みを解決してくれる方法とは…？
「予測変換機能」を使って入力を効率化！
スマホの予測変換機能を活用すると、入力がぐっとラクになります。
「ことし」と入力すると「2025年」と表示され、「きょう」と打つと「2025/10/1」や「2025年10月1日」と候補が出ますよ。
住所も郵便番号を「1234567」と入力すると「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目」と表示され、長い住所も簡単に入力可能。
こうした小さな工夫で作業がスムーズになり、手間が減るはず...！
ぜひ試してみてね。
ライター Ray WEB編集部