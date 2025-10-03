「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」より「モモ・ベリア・デビルーク」がキュートな水着姿でプライズフィギュア化
【Trio-Try-iT Figure―モモ・ベリア・デビルーク―】 2026年3月頃より展開予定
フリューは、プライズフィギュア「Trio-Try-iT Figure―モモ・ベリア・デビルーク―」を2026年3月頃に展開する。
本景品は「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」のキャラクター「モモ・ベリア・デビルーク」をプライズフィギュア化したもの。
同社プライズフィギュアブランド「Trio-Try-iT Figure」より立体化され、キュートなワンピーススタイルの水着姿が表現されている。繊細な表情や尻尾の造形も丁寧に造形されている。
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) October 2, 2025
「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」から
小悪魔的な魅力あふれるモモが登場✨
Trio-Try-iT Figure―モモ・ベリア・デビルーク―
キュートな水着姿と表情にドキッ💘
26年3月頃～展開予定です！@FURYU_prizeで続報を✅#Trio_Try_iT pic.twitter.com/uJpUHJQ2Gz
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社