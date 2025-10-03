【Trio-Try-iT Figure―モモ・ベリア・デビルーク―】 2026年3月頃より展開予定

フリューは、プライズフィギュア「Trio-Try-iT Figure―モモ・ベリア・デビルーク―」を2026年3月頃に展開する。

本景品は「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」のキャラクター「モモ・ベリア・デビルーク」をプライズフィギュア化したもの。

同社プライズフィギュアブランド「Trio-Try-iT Figure」より立体化され、キュートなワンピーススタイルの水着姿が表現されている。繊細な表情や尻尾の造形も丁寧に造形されている。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社