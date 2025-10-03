ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が３日、都内で「ベンザブロックプレミアムＤＸ」新製品発表会に綾瀬はるか、Ｍ！ＬＫの佐野勇斗と出席した。

寺西は、今年２月にオーディションを経てグループに新加入。「あなたの風邪はどこから？」のフレーズでおなじみの「ベンザブロック」ＣＭに初出演し、「うそみたいですし、信じられない。光栄です。昔からみているＣＭだったので…」と喜びをかみしめ、「すてきに仕上がっていてよかったです」と安堵（あんど）した。

共演者の印象を聞かれた寺西は、「綾瀬さんは今日がはじめましてです。柔らかい雰囲気で親しみやすい方なんだなと思いました」と話すと、綾瀬は「（寺西は）すごく声がすてきですね。シャイなんですかね？シャイな感じがすてきです」と褒め返した。

さらに佐野の印象について、寺西は「佐野さんは、『（ｔｉｍｅｌｅｓｚの）原くんがお世話になってます』とあいさつしてくれて、『原は、うちのメンバーなのに？』と思いました（笑）。たぶん変な方なんだろうなと、親しみやすいなと思いました」と笑って告白。原と劇場版「トリリオンゲーム」などで共演している佐野は、「（寺西は）原くんよりしっかりしてる！」と頼もしげな表情を見せた。

同商品にちなみ、進化したいことを聞かれると、寺西は「ひとり行動に慣れていない。休みがあっても家でゆっくりしちゃおうかなと思ってしまう。休みの日にひとりで飲みに行ってみたい。目指せひとり飲み！です」と掲げていた。