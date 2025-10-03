のん、2026年カレンダーのテーマは「旅」　フォトアートカレンダー予約受付開始

さまざまなアーティスト活動を行うのんの2026年版カレンダー「non now」の予約受付が開始された。本商品は12月1日（月）まで予約を受け付けている。

【写真】のん2026年版カレンダー「non now」

「旅」がテーマとなっている2026年版のカレンダー、そのタイトルは「non now」。のんの旅の空気を閉じ込めた、ロードムービー調のフォトアートカレンダーとなっている。

今回はあえてスタジオではなく、“旅”というかたちを選択し全編ロケを敢行。千葉県大多喜町の里山、古民家を拠点にし、食べる、遊ぶ、佇む--。日常の延長にありながら、どこか特別な時間が流れる風景の中で自然体の のんを切り取った。朝と夜の光、土地の空気、そしてその場の偶然が重なり合い、ロードムービーのように展開する構成に仕上がっている。

撮影を担当したのは、のんの表情を長年にわたり捉えてきた写真家・北浦敦子。即興的で、ときに詩的な視点から紡がれるカットが、『non now』というタイトルのもとに、のんの“現在”を鮮やかに映し出す。

カレンダーに収録しきれなかった写真は、「旅のしおり」をモチーフにしたZINEとして後日リリース予定。ラインナップは壁掛け（A2）と卓上（B6）の2種類であり、それぞれ異なるビジュアルを使ったデザインとなっている。

