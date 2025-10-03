１０月２日、凱旋門賞・Ｇ１が行われるパリロンシャン競馬場で、フランスギャロ（仏の競馬統括機関）による、報道陣への馬場公開が行われた。

好天が続いていたパリでは、９月２４日を最後に雨は降っていない。２日のペネトロメーター（馬場の硬度測定器）の数値は「３．４」。日本で言えば稍重に近いような状態だ。

ただ、３日と４日に雨の可能性があるため、フランスギャロのシャルル・ド・コルドン氏は「凱旋門賞当日は３．９〜４．０の可能性があります」と話した。仮柵を外す内ラチから６メートルの「オープンストレッチ」は７月１４日から使用しておらず、５日の凱旋門賞当日に使用する。その部分は芝が生えそろって、非常にいい状態に見える。

また、水はけの悪かったフォルスストレート（偽りの直線）と呼ばれる部分では、水はけをよくするため、馬場に砂を入れるなど改善を図った。「これでパリロンシャンのどの部分も、同じ馬場になりましたとジョッキーは言っています」とコルドン氏は胸を張った。

馬にとっては高低差のあるコースで、タフな戦いになる。「日本馬が勝つといいですね。でも、枠順が良くなかったみたいですね」とコルドン氏。日本馬の奮起を期待したい。