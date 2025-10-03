「太陽光パネルは、もはや儲からない」──メディアでは、一部の知識人によるこうした論調が散見されます。しかし、一級建築士である松尾和也氏は、その多くが具体的な計算に基づかない“イメージ”による言説だと断言します。本記事では、同氏の著書『間違いだらけの省エネ住宅』（日経BP）より、太陽光発電の本当の価値について解説します。

太陽光パネルは本当に損？

□控えめな物価上昇を考えても、太陽光パネルを設置したほうが得

□太陽光発電の買い取り価格の低下にとらわれると損をする

□太陽光パネルの製造時のエネルギーは2年で回収できる

「知識人」と称される人の一部に、「太陽光発電は設置しないほうがいい」と公言する人がいます。しかし、こうした人は、イメージだけで発言している可能性が高いのが実情です。少なくとも太陽光発電の導入に伴う損益を計算すれば、そのような結論には至らないからです。

ここでは、極力単純でありつつも、反論のスキがない計算方法でその根拠をお示しします。

1kWの能力を持つ太陽光発電設備を国内で設置した場合、発電できる電力量には地域差が生じますが、日本全エリアを平均すると、年間1200kWh程度を発電することができます。日照時間が少ないエリアでも900kWh以上は発電可能で、多いエリアであれば1400kWhを超える地域もあります。製品の耐久性の観点で見ても、25年ほど前に設置した古い太陽光発電パネルの大半は、現状でも壊れずに稼働しています（発電量は当初よりも低下していますが）。今の太陽光発電パネルは、25年前の製品よりもはるかに耐久性が高くなっていますが、ここではとりあえず25年間は使えると仮定します。

ここで、経年に伴う発電量の低下を無視すると1200kWh×25年＝3万kWh分の電力を発電することになります。しかし、実際には年率で0.25〜0.5％程度、発電量は低下するので、ここでは最も耐久性能が悪いケースを想定して、0.5％ずつ発電量が落ちると仮定します。すると25年間の総発電量は、2万8267kWhと算出できます。細かい数字を切り捨てると、2万8000kWh発電できるとみなせます。

2024年11月現在、日本の家庭で使われている電気の実質的な平均単価は35円／kWhです。今後25年間この単価が継続すれば、2万8000kWh分の電気を購入するために98万円を要します。しかしそれどころか、2024年11月時点において消費者物価指数は前年比で2.7％増加しました。諸外国でも将来の電気代をシミュレーションする際には、3％程度の物価上昇率が続くと見込むケースが多くなっています。

今回は控えめに2％の割合で価格上昇が続くと仮定してみました。すると25年間の電気料金の平均単価はなんと約45円／kWhに達します。先ほど計算した2万8000kWhの電気のうち、「おひさまエコキュート」が設置されている住宅であれば約半分の1万4000kWhが自家消費分となり、1kWh当たり45円の価値を持ちます。また、発電した電力を固定価格買い取りに回す当初10年間で自家消費できなかった5600kWh分については、1kWh当たり16円の価値を持ちます。

固定価格買い取り分のうち、10年目から25年目にかけて売電する8400kWhについては、現在の10年目以降の最高買い取り単価の10円の価値を持つとします。これらを計算すると1万4000kWh×45円／kWh＋5600kWh×16円／kWh＋8400kWh×10円／kWh＝80万3600円という金額が出てきます。これが太陽光発電を設置したことによって25年間で得した金額（設置費用を含まない）と言えます。

対して1kW分の太陽光発電を設置するのに必要な費用は、市場平均で25万円程度に収まります。25年間で見ると、パワーコンディショナーについては1度交換が必要で、これに約20万円を要します。6kW設置しているのであれば、1kW当たりで換算すると3万円程度の負担でしかありません。

正しい費用対効果の考え方

ここまでを整理すると約80万円の利益を得るためにかかる費用は、太陽光発電で25万円、パワコン交換で3万円の28万円で済みます。1kW分設置するだけで、25年間に52万円の利益が出るのです。もし、6kW設置していたら312万円も利益が出ることになります。これが、控えめなインフレ率、大きめの発電量低下率、25年しか使わないという悪条件を重ねて計算した結果です。

こうした計算をしない人は、単純に太陽光発電の買い取り単価が下がった事実だけを強調し、太陽光発電は儲からないと主張します。しかし、今を含む今後の太陽光発電の正しい活用法は、できるだけ自家消費率を高めることにあるのです。

加えて、よくある誤解に廃棄時のコストが大きいという言説があります。製造時や廃棄時の環境負荷が大きいという話を聞いた人もいるでしょう。しかし、廃棄時のコストはせいぜい20万円程度。廃棄コストが惜しいのであれば、屋根に取り付けたままにしておいても構いません。おまけに、製造時のエネルギーは発電開始からわずか1、2年で回収できます。

太陽光発電設備と異なり、通常の家電製品はエネルギーを使うだけ。これっぽっちも発電しません。さらに、廃棄時のリサイクルが確立されている家電は、テレビや冷蔵庫、エアコンなどにとどまりますが、この点を批判する人はほとんどいません。

デメリットがほとんどない太陽光発電設備だけが批判にさらされている―─。ここまで読んでいただけたら、そんな不条理に違和感を抱いていただけたのではないでしょうか。

松尾 和也

一級建築士

（株）松尾設計室 代表取締役