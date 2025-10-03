“賞金女王”イ・ボミ、ベッドとソファ往復の毎日「しゃべるのも面倒」 引退後のリアルを告白
日韓両ツアーで賞金女王に輝いたプロゴルファー・イ・ボミが、きょう3日放送のフジテレビ系『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演し、引退後のリアルな日常を打ち明ける。
【写真】ヒコロヒー、野沢直子、土屋伸之、砂田将宏らもほろ酔い
引退2年目となった現在について、ボミは「何もしたくない」と本音を吐露。ベッドとソファを往復するだけの生活が続いているといい、友人からの誘いも断りがちだと語った。ストイックなアスリート時代とは対照的な近況に、スタジオは驚きと笑いに包まれた。
トークの中では“やる気スイッチ”を探る流れになり、ジム通いや趣味、さらにはコーチ業も勧められるが、ボミは「しゃべるのも面倒」とバッサリ。それでも、ノブがスタジオにあった粘着ローラーをクラブに見立て、即席ゴルフレッスンが始まると、ひと振りでノブの癖を見抜き、力の入れどころを的確に指摘。スタジオからは「教える才能あるのでは？」との声も上がった。
豪快ながらも正直な語り口で、引退後の生活と新しい可能性をのぞかせたボミ。果たして彼女の“やる気スイッチ”はどこにあるのか、注目が集まる。
