TVアニメ「アポカリプスホテル」の公式ビジュアルワークス『図説 アポカリプスホテル運営記録』（竹書房）が10月2日に発売された。

【写真】キャラクター原案を務める竹本泉が執筆 直筆イラスト＆サイン入り色紙

2025年4月8日より放送が開始されたオリジナルTVアニメ『アポカリプスホテル』。圧倒的な熱量で制作された本作の魅力を凝縮・補完するために、本企画は「アートワークス」「竹本 泉イラスト集」「アポカリプスホテル業務日誌」「アニメーション原画セレクション」の四冊構成でのリリースとなった。

「アポカリプスホテル アートワークス」では人類のいない世界を現出した美術ボード、印象深いアートボード、詳細な美術設定など、オリジナルTVアニメ『アポカリプスホテル』を彩ったビジュアルを厳選174枚収録。巻末には美術監督の本田こうへいのインタビューが収録される。

「アポカリプスホテル 竹本 泉イラスト集」ではキャラクター原案の竹本泉が描いたラフイラストや未登場キャラクターを含む原案イラストを網羅して載録。竹本泉による解説コメントなど充実しており、表紙イラストも竹本泉の描き下ろしとなっている。

「アニメーション原画セレクション」にはオープニングや第一話や第四話、最終話など、心に残る名場面、印象的なシーンのアニメーション原画を選りすぐって収録。

「アポカリプスホテル 業務日誌」ではキービジュアルや宣伝用イラスト、アニメ紙ほかの版権描き下ろしイラスト等の各種ビジュアルに加え、キャラクターやプロップ等各種設定を紙幅の許す限り掲載。各エピソードの名場面、印象的なシーンも併せて収録する等、豊富なビジュアルで構成。巻末には制作統括の竹中信広、シリーズ構成の村越繁というふたりのキーマンのインタビューが収録される。

発売に合わせてキャラクター原案を務める竹本泉が今回のために直筆イラスト＆サイン入り色紙を執筆。SNSのキャンペーンに参加した人の中から抽選で1名にプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）