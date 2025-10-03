モデル・タレントの滝沢カレンさんが自身のインスタグラムのストーリーズで仕事復帰を報告しました。

【写真を見る】【滝沢カレン】「今日からお仕事戻らせていただきます」第1子出産報告から２か月 仕事復帰を報告





滝沢さんはインスタグラムのストーリーズに3枚の画像を投稿。

１枚目の画像では、「おかえり」の金色の文字と、ピンクと白のハート形のバルーンアートの横に、穏やかな表情で立つ滝沢さんの姿が映し出されています。

そして画像には、「今日からお仕事戻らせていただきます」と、コメントが綴られています。









２枚目の画像では、メイクルームの化粧台の前で滝沢さんが自撮りをしている様子が写されています。画像には「楽しみいっぱい」とコメントが書き込まれていて、仕事復帰を喜ぶ雰囲気が伝わってきます。









そして３枚目の画像では、鏡越しに自撮りをする滝沢さんの姿が写っており、左手でスマートフォンを握り、微笑みながら鏡に映る自分の姿を撮影しています。画面上のテキストには「髪色はグレーベージュに」「髪型はバタフライレイヤーに」「気合い満々」と記されており、仕事復帰に向けての 滝沢さんの意気込みが感じられます。



滝沢カレンさんは2022年7月に一般男性との結婚を自身のインスタグラムで公表。今年2月には妊娠を発表し、8月4日に第1子を出産したことを発表していました。

【担当：芸能情報ステーション】