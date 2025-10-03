自民党総裁選の投開票日となる4日、地上波各局で複数の特番などが組まれたことが、3日までに各局番組表で予告された。

総裁選は4日午後1時に自民党本部で投開票が始まる。前日3日午後1時の段階での各局番組表によると、主な総裁選関連番組は以下の通りとなっている。。

日本テレビ系は「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（午前11時55分〜午後1時30分）に続いて、午後1時30分〜3時25分で「news every.特別版 自民党総裁選生中継」を編成した。

テレビ朝日系では午前11時30分から午後1時30分の「ワイド!スクランブル サタデー」内で総裁選について報じると告知。午後6時56分からは「池上彰のニュースそうだったのか!!」が「総裁選を生解説＆アップデートSP」の内容になると告知している。

TBS系では「報道特集」を30分前倒しの午後5時からスタートする。

フジテレビ系は午後1時から3時まで「決戦！自民総裁選SP“ポスト石破”の戦い 投票から決定の瞬間まで生中継」を放送する。

NHKは午後1時からのニュースに続き、同1時5分から大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の再放送、同1時50分から「日本女子オープンゴルフ選手権2025 第3日」の放送を予定しているが「変更あり」とも告知している。

テレビ東京は午後1時から「2択チョイスで人生得するTV 節約(秘)裏ワザ＆大地震で生き残る術」を放送予定で、通常の番組編成となっている。

いずれも前日段階の番組表で、今後、各局が特番などに変更する可能性もある。