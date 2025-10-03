元AKB48の高城亜樹（34）が3日、インスタグラムを更新。事務所移籍を発表した。

「この度、前所属事務所の株式会社アイエス・フィールドから移籍し10月1日より株式会社ホリプロに 所属いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「本日誕生日を迎え 人生の半分、芸能のお仕事をさせていただけでいることに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。

高城は16年にAKB48を卒業。翌17年11月からアイエス・フィールドへ所属。19年にプロサッカー選手の高橋祐治（現J1清水）と結婚。モデル・女優の高橋メアリージュン・高橋ユウは義姉にあたる。19年に第1子男児、22年に第2子男児を出産。

夫の高橋もホリプロに所属している。

以下、発表全文。

【ご報告】 この度、前所属事務所の 株式会社アイエス・フィールドから移籍し 10月1日より株式会社ホリプロに 所属いたしましたことをご報告させていただきます。

本日誕生日を迎え 人生の半分、芸能のお仕事をさせていただけでいることに感謝の気持ちでいっぱいです。

私がこうして活動できるのも 応援してくださるファンの皆様 関係者の皆様のおかげです。本当にいつもありがとうございます。

新しい環境で より一層精進して参りたいと思っています。 これからも応援よろしくお願い致します。

高城亜樹