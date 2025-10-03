【夫が義母にコッソリ援助】「俺の金からだ、何が悪い」妻に相談なしで毎月送金、子ども2人で家計に余裕はないのに…【第1話まんが】

もし夫が義母にコッソリ援助していたら…。44歳の山崎真理子さんは、中学2年生の娘と小学5年生の息子を育てる2児の母。覚えのない夫名義の通帳を見つけると、そこには義母に毎月送金していた記録が。家計に余裕はなく、子どもにお金を遣ってほしいとモヤモヤした真理子さんは――

* * * * * * *

新しい通帳？

私は山崎真理子、44歳。フルタイムで働く会社員です。

夫と小学5年の息子、中学2年の娘と、4人でマンション暮らし。特別なことはないけれど、日々それなりに穏やかに暮らしています。

最近の悩みはというと、中2の娘の受験を見据えて、塾代や教材費がじわじわ家計にのしかかっていることです。

お義母さんに送金？ 聞いてないんだけど？↓↓↓

母親に小遣いやって何が悪い？

うちは夫婦そろってフルタイム勤務。家計の分担は、住宅ローンは夫、食費は私が担当しています。

毎月それぞれが決まった額を共通口座に入れ、そこから光熱費や通信費などの生活費が引き落とされる仕組み。その残りは、家庭の貯金に回しています。

給料から必要な分を差し引いた残りは、お互いのお小遣いや個人の貯蓄や投資に充てている状況です。

何が悪いんだよ↓↓↓

お金の使い所を考えてよ

正直なところ、義母へのお小遣いよりも、子どもたちのためにお金を使ってほしいです。

でも夫と義母は親子だし、夫が悪いことをしているわけでもありません。

そう思うと、こんなふうにモヤモヤする私のほうが、薄情なのでしょうか。

第２話へ続く。