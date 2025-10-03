手を動かし心を整える、自分に没頭する習慣とは　忙しい現代人の心を満たす『クラフトフルネス』

SHOWKO『クラフトフルネス』（クロスメディア・パブリッシング）が10月2日に刊行された。

【写真】「手を動かし、素材に触れ、五感を通じて世界とつながる／自分に没頭する習慣」

本書は京都を拠点に、欧州やアジアでも活躍する陶芸家・アーティストのSHOWKOが提案する、手を動かし心を満たす新しい習慣「クラフトフルネス」について解説した1冊。デジタル社会で疲れた現代人が、手仕事を通じて五感を取り戻し、自分らしい豊かな人生を送るための実践的な方法が紹介される。

現代社会では、スマホやパソコンに囲まれた生活が当たり前となり、私たちは触覚という最も原始的な感覚から遠ざかりつつある。画面越しの情報は便利で刺激的だが、同時に時間や季節の感覚を薄め、日々の実感を損なわせる側面もあると本書。

本書で提案する「クラフトフルネス」は、手を動かし、素材に触れ、五感を通じて世界とつながることで、心と身体を整える新しい習慣。座禅を組む瞑想とは異なり、手を動かしながら自分の意識に集中していくことで、忙しい現代人でも日常に取り入れやすいのが特徴。

誌面ではクラフトフルネスを4つの章に分けて解説。第1章では繰り返すことと時間をかけることの意味、第2章では具体的に手を動かし自分に没頭する方法、第3章では作った物を美しく使う知恵、第4章では感性をほぐし、自分とつながることについてひもとく。

また読者が実際に試せる19の具体的なクラフト体験も紹介。忙しい日常の中でも始められる心の整え方が提案される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）