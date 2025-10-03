『mofusand』×「Zoff」がコラボ！ 肉球モチーフをあしらった全12型を用意
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、10月3日（金）から、人気イラストレーターぢゅのが描く『mofusand』と初コラボしたアイウェアを、全国の店舗で発売している。
【写真】さり気ない肉球モチーフがかわいすぎる！ 『mofusand』コラボ商品一覧
■にゃんこたちに癒されるデザイン
今回登場したのは、サメにゃんがデザインされた限定デザインのメガネ拭きとケースが付属するアイウェア全12型。
キュートなイラストと肉球モチーフのさりげないディテールが大人から子どもまで幅広い世代の心をくすぐるラインナップには、テンプルに“にゃんこ”たちのデザインをあしらい、肉球をかたどったメタルパーツで遊び心を加えたカジュアルラインや、ステンドグラス風に表現されたにゃんこのシルエットや、フロントを支えるように配置された肉球メタルパーツが特別感あふれるプレミアムラインを用意。いずれも、テンプルエンドに“にゃんこ”たちを箔押しであしらった、細部までこだわりを感じるデザインに仕上げた。
そのほか、もふもふの生地がにゃんこを思わせる「ダイカットクロス」や「ソフトケース」、「スタンド式ハードケース」など、にゃんこのデザインに癒される雑貨アイテムも並ぶ。
