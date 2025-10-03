「ジルスチュアート」ホリデーコフレは“可憐なリボン”がテーマ 5つのアイテムがセットに
「ジルスチュアート ビューティ」は、10月31日（金）から、ホリデーコレクション限定コフレ「リボンファッションショー コレクション」を発売。10月17日（金）から予約を開始する。
【写真】配色が神！ 7色入りのアイカラーパレットをアップで見る
■予約＆販売方法も発表
今回発売が決まった「ジルスチュアート リボンファッションショー コレクション」は、ピンク色のリボンをふんだんにあしらったドレスが、次々に登場するファッションショーをイメージしたホリデーコレクション。
アイカラーパレット、アイライナー、ハイライター、リップ、ポーチがセットになった限定コフレだ。
7色入りのアイカラーパレット「ブルームクチュール アイズ リボンファッションショー」は、リボンパターンにチュールを思わせるオーロラカラーを合わせ、ランウェイに登場する華やかなドレスを表現したコンパクトで、アイカラーの表面には、ドレスの質感をイメージしたプレスを刻み、A色には「J」とリボンの限定ステンシルを施した。
また、アイライナーはピンキッシュローズの限定色、ハイライターはスポットライトで照らされるショーモデルのような輝きを頬にあたえる、繊細なホワイトクリアカラー。
リップはいつでもお直しがかなう限定のミニサイズで、ショーに向かう口もとに彩りを添えるピンクベージュだ。
ポーチは、ファッションショーで持ち歩くのに適したクラッチバッグのようなデザイン。ランウェイを歩く色とりどりのファッションに身を包んだ人々をイメージして、多彩なピンクトーンのリボンで構成している。
「ジルスチュアート リボンファッションショー コレクション」の予約は、10月17日（金）から店舗で受付。公式オンラインショップは10月10日（金）の10時00分〜10月14日（火）の23時59分までの期間、予約抽選を受け付ける。
なお、発売日10月31日（金）は抽選販売ではなく、通常通り先着順にて販売。
