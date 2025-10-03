23ºÐ¤Ç¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÅÅ·âº§¡Ä2·îÂè3»Ò½Ð»º¤Î31ºÐ½÷Í¥àÎ¤µ¢¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÉ×¤âÈ¿±þ¡Ö¤¤¤ä¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡Ö¼«»£¤ê²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡EXILE¤ÎTAKAHIRO(40)=Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È=¤ÎºÊ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÉð°æºé(31)¤¬¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë1Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿Éð°æ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖESPACIO NAGOYA CASTLE³«¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¾ë¤Î¼Ú·ÊŽ¥Ž¥Ž¥°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤òÇØ¤Ë»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¼«»£¤ê¡¢´ÛÆâ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÉ×¤ÎTAKAHIRO¤¬¤¤¤¤¤Í¡ª¤òÉÕ¤±È¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª´ãÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤Æ ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èºé¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ç¤Î¼«»£¤ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öºé¤Á¤ã¤ó¤âÌ¾¸Å²°¾ë¤âÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡Éð°æ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀïÎÏ³°ÁÜºº´±¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿EXILE¤ÎTAKAHIRO¤È17Ç¯9·î¡¢23ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¡£18Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò22Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£