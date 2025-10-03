¡Ö¤è¤¥»÷¤È¤ê¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡Á¡×ÄáÉÓ¤È²øÅð¥°¥ë¡¼à¤´ÂÐÌÌ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¤¡¡¼Æ±¤¸¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Ãý¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡ª¸À¤¤Áè¤¦¾ìÌÌ¤â!?
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¡¢¤¢¤Îà¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼á¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖUSH¤Ç¤¹¡Áµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥°¥ë¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤â¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤ÎÈà½÷¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡ÊUSH¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥·¥Æ¥£¡Ë¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö²øÅð¥°¥ë¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÄáÉÓ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¸ª¤òÊú¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È¤½¤ÎÈà½÷¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¤Ë¸ª¤ò¤µ¤ï¤é¤ì¤¿ÄáÉÓ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ó¤Ó¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡¼Æ±¤¸¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¤À¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·»Äï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Ãý¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¡×¡Ö¤è¤¥»÷¤È¤ê¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¶À¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÍÍ¤ªÆóÊý¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ìþ¤·¥¥ã¥é¡×¡Ö²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£